The Last of Us: [SPOILER] morre mesmo no 6º episódio? Descubra

Alerta de spoilers

The Last of Us traz um soco no estômago após o outro. O sexto episódio da série da HBO foi, em geral, mais calmo, chegando até a trazer personagens da Parte 2. Mas o capítulo termina com uma reviravolta chocante: Joel é gravemente ferido.

O episódio termina com ele caindo do cavalo e Ellie tenta acordá-lo desesperadamente, sem conseguir. Mas ele morreu mesmo? Nada mais de Pedro Pascal na série? Veremos isso agora.

Continua depois da publicidade

A resposta curta é: não, Joel não morre graças a esse ferimento. Mas isso não quer dizer que a vida dele não está em risco.

De fato, o próximo episódio deve mostrar Ellie basicamente sozinha por um tempo (exceto em flashbacks), enquanto ela procura por suprimentos para salvar a vida de Joel e alimentos. Caso adapte tanto a dlc Left Behind, quanto o capítulo do Inverno do game, veremos mais que isso, incluindo alguns momentos chocantes.

Mas, é claro, deixaremos isso para o episódio em si. Ainda há muita coisa para acontecer nesses trechos finais da primeira temporada, já prepare o coração. Mas fique tranquilo, ainda veremos mais de Pedro Pascal como Joel.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.