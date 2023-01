The Last of Us supera audiência de Game of Thrones em sua estreia

A série The Last of Us já lançou seu primeiro episódio e é um sucesso, e supera a audiência de Game of Thrones em sua estreia.

Segundo a plataforma, o primeiro episódio atraiu 4,7 milhões de espectadores da HBO e HBO Max, deixando para trás Game of Thrones, com 4,2 milhões de espectadores (via Deadline).

Além disso, a série também superou A Casa do Dragão em sua estreia e Boardwalk Empire, lançada ainda em 2010.

A Casa do Dragão teve quase 10 milhões de espectadores no ano passado em sua estreia, sendo a maior audiência de uma série original na história da emissora. Por sua vez, Boardwalk Empire atraiu 4,8 milhões de espectadores.

A HBO ainda revelou que a audiência das noites de domingo normalmente representa de 20% a 40% da audiência bruta por episódio.

Bella Ramsey e Pedro Pascal em The Last of Us

Série adapta famoso jogo da PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us está disponível no HBO Max.

