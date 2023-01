The Last of Us tem orçamento milionário e supera Game of Thrones

A série The Last of Us, da HBO Max, tem um orçamento milionário que já supera Game of Thrones em quase todas as suas temporadas.

Novamente, a HBO está com força total para produzir uma nova série, injetando ainda mais dinheiro em grandes produções, e a adaptação do famoso jogo não ficou de fora.

O seriado live-action do game tem um orçamento maior do que as cinco primeiras temporadas de Game of Thrones, superando a casa dos 100 milhões de dólares (via ComicBook).

Enquanto as cinco primeiras temporadas de Game of Thrones e a oitava não passam dos 100 milhões de dólares, a sexto e sétima superam esse valor.

Os episódios da sexta temporada custaram cerca de 10 milhões de dólares, enquanto os da sétima variaram entre 6 a 10 milhões, assim superando os 100 milhões de dólares.

The Last of Us adapta o game de mesmo nome

Primeiro episódio de The Last of Us na HBO será quase um filme

O primeiro episódio de The Last of Us já é o mais longo da história da HBO Max, tendo 1 hora e 25 minutos de duração (via ScreenRant).

Possivelmente, a série pode contar com episódios acima dos 50 minutos, como é o costume da maioria das grandes produções da HBO Max.

Para efeito de comparação, a oitava e última temporada de Game of Thrones possui episódios longos, sendo que o último teve uma duração de 1 hora e 20 minutos.

Na estreia de séries do ano na HBO Max, Pacificador contou com 46 minutos e A Casa do Dragão com 1 hora e seis minutos de duração.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

