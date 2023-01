The Last of Us tem salto na audiência e bate novo recorde na HBO

Após ter se tornado a maior estreia da HBO em 10 anos, The Last of Us quebrou um novo recorde de audiência.

De acordo com dados fornecidos pela Nielsen (via Variety), a série pós-apocalíptica teve um salto de 22% na audiência em relação ao primeiro episódio e foi assistida por 5,7 milhões de espectadores.

O primeiro episódio chegou a ser visto por 4,7 milhões, número que pulou para 10 milhões após dois dias de disponibilidade na HBO e HBO Max e pode chegar até 18 milhões.

Com isso, The Last of Us conquistou o maior crescimento de audiência da primeira para a segunda semana de uma série na história da HBO.

The Last of Us também bateu recorde no IMDb, o maior banco de dados online do cinema, destronando A Casa do Dragão.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

