The Last of Us: Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre atriz de Ellie

A HBO Max divulgou um novo trailer emocionante de The Last of Us durante a CCXP22, que contou com a presença do elenco da série. Uma declaração em especial de Bella Ramsey, que interpreta Ellie, a protagonista, chamou a atenção dos fãs.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckman, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

O Twitter oficial da série compartilhou uma declaração da atriz na CCXP22 e todos estão dizendo a mesma coisa sobre ela.

Os fãs reagem

“‘Fazer o Joel rir, acho que é a maior conquista de Ellie’, disse Bella Ramsey na CCXP”, tuitou conta oficial da série de The Last of Us.

Não demorou muito para os fãs comentarem essa declaração da atriz, todos dizendo como ela capturou a essência da personagem.

“Bella conhece a Ellie tão bem, a Ellie é exatamente assim”, tuitou uma fã.

“Ela entende a Ellie”, disse outra fã.

“Vou ouvir as piadinhas da Ellie de novo”, disse mais um fã.

“Estou chorando”, disse outra.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro de 2023 no HBO Max. Veja o trailer, abaixo.

