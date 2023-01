The Mandalorian: 3ª temporada nem estreou e já quebra recorde de Star Wars

The Mandalorian é, sem dúvidas, a série em live-action mais querida de Star Wars – ainda que Andor também seja excelente. Não por acaso, o trailer da terceira temporada da produção quebrou um recorde da franquia.

O segundo trailer da terceira temporada de The Mandalorian chegou no início desta semana, mostrando um pouco mais do que podemos esperar dessa fase das aventuras de Din Djarin e Grogu.

Muito antes da estreia do trailer, havia inegavelmente muito hype em torno da série – e parece que isso se manifestou de uma maneira bastante notável. De acordo com novos relatórios (via ComicBook), o trailer da terceira temporada de The Mandalorian atraiu 83,5 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas desde sua estreia.

Isso estabeleceu facilmente um recorde para trailers de um projeto de televisão de Star Wars, com o recorde anterior de aproximadamente 58 milhões de visualizações para o trailer de Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

O trailer de The Mandalorian pode ser assistido, aqui, já o pôster dessa nova temporada pode ser visto abaixo.

Mais sobre The Mandalorian

“Um atirador solitário explora os confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República”, diz a sinopse da série.

Na terceira temporada, que promete muito, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian estreia em 1 de março de 2023 no Disney+.

