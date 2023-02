The Mandalorian: 3ª temporada terá mais Mandalorianos e batalha épica

Pedro Pascal, astro de The Mandalorian, contou novidades sobre a 3ª temporada durante sua participação no programa The Tonight Show.

Segundo ele, o novo ano da série de Star Wars “terá mais Mandalorianos, muitos deles”. Ele acrescenta: “Terá uma batalha épica… Plural? Talvez?”.

O ator também falou sobre o status de Goku na 3ª temporada:

“Grogu é muito bom. Ainda aprendendo, ensinando, protegido, protegendo. Acho que se eu falar mais alguma coisa, serei substituído”, brincou Pascal.

Mais sobre a série

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian estreia em 1 de março no Disney+.

