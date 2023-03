The Mandalorian: Astro de Jar Jar Binks retorna a Star Wars em novo episódio

The Mandalorian surpreendeu os fãs de Star Wars ao trazer de volta à franquia o intérprete de um dos mais controversos personagens da saga. Ahmed Best, que interpretou Jar Jar Binks na trilogia prelúdio, volta a Star Wars.

Enquanto Jar Jar foi duramente criticado por críticos e fãs adultos quando A Ameaça Fantasma foi lançado pela primeira vez em 1999, uma geração de crianças que amavam aquele Gungan pateta agora cresceu com lembranças muito mais afetuosas do personagem.

No episódio de The Mandalorian, Grogu teve um flashback da Ordem 66 e do ataque ao templo Jedi. E nesse flashback, vimos o ex-Padawan sendo salvo por ninguém menos que o jedi Kelleran Beq, interpretado por Ahmed Best.

Ele encontrou Grogu sozinho em um elevador durante o ataque e assegurou-lhe que tudo ficaria bem.

O ator retratou Kelleran Beq pela primeira vez como o apresentador de um game show infantil online de 2020 chamado Star Wars: Jedi Temple Challenge.

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian está sendo disponibilizada com episódios semanais no Disney+.

