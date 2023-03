The Mandalorian divide os fãs com episódio ao estilo de Andor

Alerta de spoilers

O terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian no Disney+ surpreendeu os fãs ao mostrar bem pouco do personagem titular. Ao invés disso, passamos a maior parte do tempo em um arco ambientado em Coruscant, antiga capital da Velha República.

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo o que os fãs, divididos, estão dizendo sobre esse terceiro episódio de The Mandalorian; confira!

Andor ou The Mandalorian?

Depois de sua perigosa excursão para se redimir aos olhos de seus companheiros Mandalorianos, Mando e Grogu ficam um pouco de fora do palco central.

O terceiro episódio dessa temporada foca prioritariamente em Pershing, em Coruscant, com muitas referências profundas. A ausência de Din Djarin deixou os fãs divididos sobre a falta do personagem titular, como eles expressaram através do Twitter e do Reddit (via Looper).

“Episódio legal de 10 minutos de The Mandalorian”, reclamou um fã.

Outros têm reações semelhantes: “Pagando a dívida dos dois episódios de The Mandalorian durante O Livro de Boba Fett”.

Alguns espectadores gostaram da mudança e até a compararam com outra série de sucesso de Star Wars.

“Série completamente diferente por 40 minutos. Para ser justo, eu não me importei. Gostei muito da parte de Coruscant. Parece que a equipe está tomando algumas dicas de Andor.”

A 3ª temporada de The Mandalorian é exibida no Disney+.

