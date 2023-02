The Mandalorian: Estreia da 3ª temporada tem duração decepcionante

A duração do primeiro episódio da 3ª temporada the The Mandalorian pode decepcionar alguns fãs.

De acordo com o SFFGazette.com, o episódio da nova temporada terá meros 35 minutos e 16 segundos e será a estreia mais curta de todas as séries de Star Wars.

A nível de comparação, o episódio inaugural da 2ª temporada tem 51 minutos e 47 segundo, enquanto o primeiro episódio de The Mandalorian conta com 38 minutos e 46 segundos.

Mais sobre a série

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian estreia em 1 de março no Disney+.

