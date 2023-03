The Mandalorian: O que é a criatura no fim do 2º episódio da 3ª temporada

Alerta de spoilers

O segundo episódio da terceira temporada de The Mandalorian no Disney+ termina com uma grande reviravolta, mostrando uma criatura que há muito acreditava-se extinta. Conhecido como o mitossauro, esse ser tem repercussões gigantescas dentro de Star Wars.

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o mitossauro em The Mandalorian; confira!

O final dramático do 2º episódio da 3ª temporada de The Mandalorian confirmou que as criaturas lendárias conhecidas como os Mitossauros ainda estão vivas.

Quando Mandalore caiu sob o bombardeio imperial, um evento chamado Noite das Mil Lágrimas, os mandalorianos sobreviventes se espalharam por toda a galáxia.

Não está claro quantos mandalorianos estão à solta, mas muitos parecem ter retornado aos caminhos antigos, agarrados à tradição que aparentemente havia sido abandonada antes do expurgo.

Na 3ª temporada de The Mandalorian, Din Djarin vai para o mundo devastado de Mandalore para buscar redenção. Essa busca o leva ao subterrâneo, sob as minas beskar de Sundari.

O ritual é interrompido, no entanto, porque a destruição de Mandalore fez com que o fundo da piscina desmoronasse. Din Djarin está mergulhado nas profundezas, sobrevivendo apenas graças à intervenção de Bo-Katan Kryze. Lá, eles descobrem criaturas monstruosas ainda dormindo.

Os espectadores podem muito bem reconhecer essas criaturas distintas como os lendários Mitossauros de Mandalore, criaturas que foram referenciadas várias vezes no cânone de Star Wars.

A forma do crânio de um mitossauro é o símbolo de Mandalore, e pode ser visto exibido na forja na 3ª temporada de The Mandalorian.

De volta à 1ª temporada, Kuiil provocou Din Djarin quando o ensinava a montar em uma de suas criaturas. “Seus ancestrais montaram o grande mitossauro”, brincou. “Certamente você pode montar este potro jovem.”

Mas os mitossauros há muito desapareceram de Mandalore, e até mesmo a Armeira parece ter pensado que eles eram apenas uma lenda – dizendo isso em O Livro de Boba Fett, quando ela se lembrou de uma antiga profecia mandaloriana.

No episódio 5 de O Livro de Boba Fett, a Armeira fez uma referência ao equivalente mandaloriano de uma profecia do Escolhido. “As canções de eras passadas predisseram que o Mitossauro se levantou para anunciar uma nova era de Mandalore”, disse ela a Din Djarin. Embora ela tenha afirmado não acreditar nessa lenda, é interessante notar que ela não forneceu nenhuma razão para o comentário – talvez implicando que ela estava ciente de um contexto mais amplo para a profecia, que ela reconheceu ter sido cumprida diante de seus olhos.

Você já pode conferir o primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+.

