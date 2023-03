The Mandalorian: Personagem da 3ª temporada é vilão de nova série de Star Wars

A terceira temporada de The Mandalorian (O Mandaloriano) estreou no Disney+ e, aparentemente, o primeiro episódio introduziu o vilão da vindoura série de Star Wars: Skeleton Crew.

A reportagem chega via Bespin Bulletin. Ele cita fontes anônimas próximas à Lucasfilm que afirmam que Gorian Shard, o rei pirata, que aparece brevemente no primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, retornará em Skeleton Crew.

Essas fontes também alegam que Shard pode até servir como o principal antagonista da próxima série do Disney+, juntamente com sua gangue de piratas, embora não estivessem certos disso.

Vale a pena notar que a Lucasfilm ainda não comentou o relatório, o que significa que o suposto envolvimento de Gorian Shard em Skeleton Crew deve ser tratado como pura especulação por enquanto.

Nonso Anozie como Gorian Shard em The Mandalorian.

Mais sobre a série

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem vai enfrentar Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian está em exibição no Disney+.

