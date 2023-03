The Mandalorian prepara chegada de um dos maiores vilões de Star Wars

O primeiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian, enfim, chegou ao Disney+ e já preparou a chegada de um dos maiores vilões de Star Wars ao live-action. Infelizmente, ele não deve aparecer nessa série da franquia especificamente.

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a indicação em The Mandalorian sobre a chegada do Grão Almirante Thrawn; confira!

Thrawn já foi mencionado e deve dar as caras em Ahsoka

No primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, Din Djarin e o pequeno Grogu viajam ao planeta Nevarro.

Durante a jornada, Grogu vê as sombras de criaturas misteriosas viajando ao lado deles. Essas criaturas são chamadas de purrgil, baleias espaciais que podem atravessar o hiperespaço organicamente.

Os purrgil foram introduzidos pela primeira vez na série animada Star Wars Rebels, e enquanto eles foram brevemente mencionados em Obi-Wan Kenobi, o episódio de estreia da 3ª temporada de The Mandalorian é a primeira vez que são vistos em live-action.

São essas criaturas que indicam o retorno do Grão Almirante Thrawn em futuras histórias de Star Wars, mais especificamente Ahsoka.

Isso porque em Star Wars Rebels, o jovem jedi Ezra Bridger fez uma conexão com os purrgil através da Força e pediu-lhes para ajudá-lo a derrotar Thrawn e o Império em seu mundo natal, Lothal.

No explosivo final da série Rebels, os purrgil tomam conta da frota do Império, com Thrawn e Ezra ainda presos dentro, e viajam para o hiperespaço, para os confins da galáxia, libertando Lothal da tirania e garantindo um golpe maciço na estrutura de poder do Império no processo.

Quando Ahsoka Tano estreou em live-action na 2ª temporada de The Mandalorian, ela alegou estar procurando Thrawn. Agora que Eman Esfandi foi escalado como Ezra Bridger, há muito pouca dúvida sobre para onde a história de Ahsoka está indo.

Dado que Star Wars está trabalhando para criar um universo mais interconectado, The Mandalorian preparando o terreno para a história de Ahsoka não é surpreendente e, na verdade, só aumenta a expectativa. Os purrgil são algumas das criaturas mais fascinantes de Star Wars, e um de seus hábitos hiperespaciais poderia indicar mais sobre o paradeiro de Thrawn e Ezra.

Você já pode conferir o primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+.

