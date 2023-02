The Mandalorian te engana: Nem sempre é Pedro Pascal sob a armadura

The Mandalorian (O Mandaloriano) ganha sua terceira temporada no Disney+. Com isso, Pedro Pascal estrela duas das maiores séries da atualidade em exibição no mesmo período, a outra sendo The Last of Us. O que nem todos sabem é que nem sempre ele está sob o capacete do protagonista do seriado de Star Wars.

Pedro Pascal não é o único ator que ajuda a dar vida a Din Djarin em The Mandalorian. Até agora, Din só teve que mostrar seu rosto na tela três vezes, levando a perguntas sobre com que frequência Pascal está realmente usando a armadura mandaloriana durante todo o seriado.

Grande parte de The Mandalorian é pesado em ação, exigindo acrobacias profissionais, e muitos dos diálogos de Din são gravados separadamente por Pascal devido às restrições do capacete que seu personagem usa.

Trazer o mandaloriano titular à vida é um esforço coordenado, e outros além de Pascal estão fortemente envolvidos no processo criativo.

Pedro Pascal certamente usa o traje de The Mandalorian em tela, embora não com a frequência que o público possa pensar, como aponta o ScreenRant.

Pedro Pascal protagoniza The Mandalorian

Pedro Pascal nem estava no set em episódio de The Mandalorian

De fato, durante um episódio inteiro da primeira temporada de The Mandalorian, Pascal sequer estava no set, já que ele estava estrelando Rei Lear na Broadway no momento das filmagens do episódio 4, Sanctuary.

Como as falas de Din Djarin geralmente são gravadas após as filmagens, é fácil o suficiente para Pascal estar ausente do set. Isso não é novidade em Star Wars – embora James Earl Jones seja o ator mais associado a Darth Vader, ele apenas forneceu a voz. David Prowse foi responsável pela presença ameaçadora de Vader na tela ao longo da trilogia original.

Recentemente, Pascal revelou que o traje mandaloriano é bastante difícil de usar durante a atuação. O capacete, aparentemente, prejudica substancialmente a visibilidade.

Nas próprias palavras de Pascal, “É como colocar uma luva da cabeça aos pés com pesos”.

Naturalmente, além dessas substituições por conta de agenda do ator, há também as cenas de ação em que dublês usam o traje.

A terceira temporada de The Mandalorian estreia em 1 de março no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.