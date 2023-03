The Mandalorian: Veja como é ator do pirata Gorian Shard

Já disponível no catálogo brasileiro do Disney+, o episódio de estreia da 3ª temporada de The Mandalorian traz grandes novidades para a série. Uma dessas novidades é a introdução do Rei Pirata Gorian Shard – um personagem inédito que tem um visual bastante inusitado. Por isso, o público quer saber: quem é o ator por trás da maquiagem e das próteses?

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o ator que interpreta o Rei Pirata Gorian Shard em The Mandalorian; confira!

Gorian Shard é interpretado por Nonso Anozie em The Mandalorian

No primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, Din Djarin e o pequeno Grogu viajam ao planeta Nevarro.

Lá, a dupla encontra um grupo hostil de piratas, liderado pelo alienígena Gorian Shard. O personagem é interpretado pelo ator britânico Nonso Anozie – completamente irreconhecível em sua caracterização.

O personagem aparece brevemente no final do episódio, e dado seu visual bizarro, provavelmente desempenhará um papel importante na 3ª temporada de The Mandalorian.

Nonso Anozie, o intérprete de Gorian Shard, é conhecido, principalmente, por performances em grandes sucessos da TV.

O ator está, por exemplo, na série Game of Thrones. Na produção épica do HBO, Anozie interpreta Xaro Xhoan Daxos.

Para quem não se lembra, o personagem recepciona Daenerys Targaryen em Qarth na 2ª temporada da série. Ele também sofre um destino trágico ao trair a Mãe dos Dragões.

Nonso Anozie também está na Netflix, especificamente na série Sweet Tooth. Na trama de fantasia e drama, o ator vive Tommy Jepperd, um dos personagens mais importantes.

Destacando-se por sua estatura imponente, Jepperd também é bastante gentil. É ele quem guia o protagonista Gus em sua jornada por um mundo distópico e pós-apocalíptico.

Por sua performance em Sweet Tooth, o ator britânico levou o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em Produção Infantil ou para Toda a Família.

Já nos cinemas, Nonso Anozie atua em filmes como Conan, o Bárbaro, Ender’s Game: O Jogo do Exterminador, Cinderela e Artemis Fowl.

Você já pode conferir o primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, com participação de Nonso Anozie como Gorian Shard, no Disney+.

