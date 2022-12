The Office: Atriz diz que a série seria cancelada nos dias atuais

A versão americana da série The Office é um sucesso mundial, que ficou ainda mais famosa nos últimos anos. No entanto, segundo uma atriz, o seriado seria inapropriado nos dias atuais.

Reunindo astros como Steve Carell, que interpretou o infame Michael Scott, e John Krasinski como Jim Halpert, The Office é a comédia mais icônica dos últimos tempos.

Mindy Kaling, que ajudou a escrever a sitcom e interpretou Kelly Kapoor, revelou em entrevista ao Good Morning America que a série costuma ofender muito seus personagens. Por conta disso, poderia acabar ofendendo algum espectador (via Digital Spy).

“Essa série é tão inapropriada agora. Os roteiristas com quem ainda estou em contato agora, sempre conversamos sobre o quanto dessa série provavelmente não poderíamos fazer agora”, disse ela. “Os gostos mudaram e, honestamente, o que ofende as pessoas mudou muito agora.”

Justamente por reunir piadas inapropriadas, relacionadas aos personagens, vindo principalmente de Michael, isso poderia causar problemas atualmente. Porém, a série ainda conta com uma legião de fãs fiéis.

Série se tornou muito popular nos últimos anos

Por conta da popularidade do seriado, que foi iniciada em 2005 e terminou em 2013, The Office se mantém na mente do público.

“Acho que, na verdade, essa é uma das razões pelas quais o programa é popular, porque as pessoas sentem que há algo meio destemido ou tabu sobre o que é falado no programa”, revelou a atriz.

Kaling ainda admitiu que não deixaria seus filhos assistirem à série, e que sente que a maioria dos personagens seriam cancelados nas redes sociais. Ela ainda revela qual seria o destino de Kelly após sair da Dunder Mifflin.

“Acho que Kelly teria saído do Dunder Mifflin para se tornar um influenciador. E provavelmente seria cancelado quase imediatamente. Então é isso que eu veria por ela”, comentou a atriz.

Todos os episódios da série estão disponíveis no HBO Max.

