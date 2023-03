The Office deixou Steve Carell com péssimo hábito, que ele repete em todo filme

Considerada uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos, The Office foi crucial para a fama internacional de Steve Carell – o intérprete do divertido (e atrapalhado) protagonista Michael Scott. A série, inclusive, deixou o ator com um péssimo hábito, que foi repetido em todos os seus filmes seguintes.

“O iludido chefe Michael procura conduzir seus funcionários insatisfeitos na empresa de papel Dunder Mifflin em meio a incessantes contratempos e idiossincrasias”, afirma a sinopse oficial de The Office.

Liderado por Steve Carrell (The Morning Show), o elenco de The Office conta com John Krasinski (Um Lugar Silencioso), Jenna Fischer (A Promoção), Rainn Wilson (Mega Tubarão), Mindy Kaling (8 Mulheres e 1 Segredo) e outros astros.

Mostramos abaixo o péssimo hábito que The Office deixou em Steve Carell, e como o ator repetiu essa “tradição” em outros filmes.

Steve Carell desenvolveu mania incômoda em The Office

Como os fãs de The Office já sabem, a série é filmada como se fosse um documentário, com os personagens dando entrevistas para a câmera.

Por isso, Steve Carell desenvolveu uma incômoda mania nas gravações da série: sempre olhar para a câmera em suas cenas.

O ator, inclusive, demorou a se livrar do hábito após sua despedida em The Office – que vale lembrar, aconteceu na 7ª temporada.

Recentemente, Steve Carell falou sobre o assunto em um papo com as colegas de elenco Jenna Fischer e Angela Kinsey, as intérpretes de Pam e Angela. A dupla, para quem não sabem, apresenta o podcast “Office Ladies”.

“Nunca tive um trabalho em que, em algum momento, não olhei para a câmera. Sempre acabo olhando, pelo menos uma vez. Tenho certeza que, em Foxcatcher, devo ter encarado a câmera em algum momento. E aí, pensei comigo mesmo: ‘Você não pode dizer o que acabou de fazer’”, afirmou o ator.

Jenna Fischer, a intérprete de Pam, tem a mesma mania! “É verdade! Agora, já não posso mais enxergar a câmera como um personagem. É um hábito difícil de se livrar”, completou a atriz.

Na conversa com o podcast das Office Ladies, Steve Carell faz referência ao filme Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo, um dos projetos mais elogiados de sua carreira.

Baseado em uma história real, Foxcatcher chegou aos cinemas em 2014. No filme, Steve Carell interpreta John Du Pont, um bilionário que, nos anos 90, protagonizou um sinistro caso de assassinato.

Aclamado por público e crítica, o filme proporcionou a Steve Carell sua primeira (e única) indicação ao Oscar.

No Oscar de 2015, o eterno Michael Scott de The Office foi indicado à categoria de Melhor Ator, mas acabou perdendo para Eddie Redmayne, de A Teoria de Tudo.

Atualmente, os episódios de The Office estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.