The Office: Fãs acham que ESSE personagem merecia muito mais

Uma piada recorrente em The Office era como Michael Scott odiava Toby Flenderson. A rivalidade entre os personagens divertiu os fãs em vários episódios.

O personagem era, de maneira intencional, o “saco de pancadas” da série, mas alguns fãs acreditam que ele merecia um tratamento um pouco melhor.

Por meio do Reddit, um internauta contou que, ao assistir novamente um episódio icônico, percebeu como Michael era excessivamente cruel com Toby.

“Eu estava assistindo o episódio do dia da praia e percebi como Michael o trata mal. Me lembro de sentir o mesmo em outros episódios, dos quais eu não me lembro os nomes.”

“Vocês se sentem da mesma maneira que eu ou acham que ele merecia aquilo?”, questionou o internauta, de acordo com o Looper.

Toby era o “saco de pancadas” da série

Outro fã concordou: “Toby só estava fazendo o seu trabalho e não merecia aquilo. Era engraçado, mas sempre foi um pouco mesquinho.”

Uma outra pessoa acrescentou: “Sim, eu me sentia horrível com isso. Toby tinha as suas coisas negativas, mas todos os outros também.”

“Michael simplesmente o odiava por fazer o seu trabalho, e ele não merecia aquele ódio”, concluiu a pessoa.

The Office está disponível na HBO Max.

