The Office fez Billie Eilish achar que U2 era dos EUA

A série The Office é uma das sitcoms mais memoráveis da TV, usando diversas piadas nos piores momentos. Com tantos fãs, a cantora Billie Eilish é uma delas, e ainda chegou a achar que a banda U2 era dos Estados Unidos.

Durante o episódio “Goodbye Toby Part 1”, ainda na quarta temporada, Michael quer impressionar Holly reunindo uma mixagem de música para ela.

Ele chegou a perguntar se a banda U2 era de Scranton, na Pensilvânia, com Jim revelando que sim. Eilish revelou que lembra de ter visto quando mais jovem e pensando que a banda era realmente de Scranton (via ComicBook).

“Há tantas coisas que são ditas, especialmente por Michael, em The Office, que ele diz errado de propósito, foram escritas de propósito que eu nem sabia a palavra real. Então eu disse muitas palavras erradas porque as aprendi com Michael Scott”, comentou ela.

“Em junho passado, estávamos na Irlanda… Estou no meu hotel e recebo flores entregues no meu quarto e há uma pequena carta nela e é uma carta muito, muito doce e diz: ‘De Bono. ‘ E eu fiquei tipo, ‘Por que Bono, que é de Scranton…'”, relembrou a estrela.

Atrizes da série ficaram espantadas por Eilish ter acreditado por muito tempo

As atrizes Jenna Fischer e Angela Kinsey, apresentadoras do podcast Office Ladies, e que convidaram Eilish, ficaram espantadas pela estrela da música ter acreditado na piada.

“Eu me perguntei or que ele me enviaria algo na Irlanda. O que isso tem a ver com ele? E foi como ‘bem-vindo à minha cidade natal’ ou algo assim. Mas o U2 é de Scranton”, lembrou Eilish.

“Eu ficava perguntando a todos por que Bono está fazendo me mandando flores para o outro lado do mundo. Por que ele faria isso? E eles diziam: ‘Billie, do que você está falando? Eles são irlandeses.’ Eu estava tipo: ‘Não, eles não são'”, comentou ela.

Eilish pensou consigo mesmo o que Jim pensava constantemente na série, sobre ter sido uma pergunta estúpida na qual ela sabia a resposta.

“Não há pausa, não há risada. Honestamente, na minha cabeça, pensei o que Jim pensou: ‘Oh, essa é uma pergunta estúpida’, porque obviamente eles são a banda que fez sucesso em Scranton”, concluiu.

Todos os episódios da série estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.