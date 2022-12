The Office seria cancelada se não fosse por icônico episódio

A série The Office é uma sitcom de grande sucesso, que reuniu vários astros como Steve Carell e John Krasinski. No entanto, ela seria cancelada se não fosse por um icônico episódio.

Durante a segunda temporada, no episódio 10, aconteceu a festa de Natal no escritório da Dunder Mifflin, com os personagens se divertindo bastante.

Esse episódio se tornou tão importante, que salvou a série, bem como levou The Office a ser ainda mais popular, após ser colocado para download na Apple por 1,99 dólares (via ScreenRant).

Os atores de Kevin e Angela, Brian Baumgartner e Angela Kinsey, respectivamente, comentaram como esse episódio foi muito importante para a produção.

“Quase fomos cancelados duas, três, quatro, 10, 12 vezes no início. Declinamos rapidamente e depois voltamos e aquele episódio realmente serviu como um evento significativo para nós. E a partir daí realmente decolamos”, disse Baumgartner,

“Depois que o episódio foi ao ar, éramos o programa de streaming número um no iTunes e, de repente, pensamos: ‘Espere. Encontramos nosso público.’ Virou uma esquina a partir daí e estávamos prontos”, comentou Kinsey.

Episódios de Natal se tornaram frequentes em The Office

Com o primeiro episódio especial de Natal tendo sido sucesso, após a segunda temporada, todas as outras exceto a quarta tiveram a mesma temática em um ou dois episódios.

O resultado do grande sucesso foi graças à nova disponibilidade da série no iTunes, e não precisou de uma mudança completa na história.

Na sétima temporada, dois episódios marcaram o especial de Natal, levando Michael Scott ao arco final em The Office, após trazer Holly de volta ao escritório.

Todos os episódios da série estão disponíveis no HBO Max.

