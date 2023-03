The Resident corre grande risco de ser cancelada

The Resident pode ter suas máquinas desligadas. A série – exibida no Brasil pelo Star+ – pode ser cancelada, seguindo a onda de diversos outros programas recentemente.

Várias fontes confirmam ao TVLine que o drama médico tem pouca chance de retornar para uma sétima temporada.

“Está essencialmente acabada”, disse uma das fontes do TVLine.

O destino da série parecia praticamente selado na semana passada, quando o fornecedor de vendas de imóveis Peachtree Battle, com sede na Geórgia, anunciou que em breve sediaria “uma grande rede de apoio e liquidação de drama médico”.

The Resident filma em Atlanta, e os fãs reconheceram muitos dos adereços como pertencentes ao show.

Fim da linha para The Resident

The Resident nesta temporada teve uma média de 4,4 milhões de espectadores totais, uma queda de 10 e 29% em relação às contagens da 5ª temporada.

Dos 15 programas roteirizados que a Fox exibiu até agora nesta temporada de TV, ele entrega a quarta maior audiência (atrás apenas de 9-1-1 e Accused).

Previamente, a co-criadora da série, Amy Holden Jones, compartilhou com o TVLine que o final da 6ª temporada foi intencionalmente escrito como um final de série, no caso do programa não ser renovado.

The Resident está disponível no Star+.

