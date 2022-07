The Umbrella Academy: 3ª temporada tem conexão com herói da Marvel

Alerta de spoilers

The Umbrella Academy e os quadrinhos da Marvel trazem histórias de super-heróis, mas há uma conexão ainda mais direta entre ambos. Veremos isso agora.

Na terceira temporada da série da Netflix, um cover de House of the Rising Sun realizado por Jeremy Renner é tocado em cena de The Umbrella Academy.

Continua depois da publicidade

The Umbrella Academy e a série Gavião Arqueiro, do Disney+, envolvem as complexidades de utilizar habilidades poderosas para tornar o mundo melhor e as complicações de mudar a dinâmica familiar.

Mas a referência que os liga ainda mais vem na forma de uma música tocada durante o quarto episódio da terceira temporada de The Umbrella Academy.

Ouça a música, abaixo.

Contexto trágico

O contexto da utilização do cover de Jeremy Renner é bastante trágico. Após a primeira temporada, os irmãos da Umbrella Academy viajaram de volta para a década de 1960.

Um deles, Viktor, se apaixonou por uma mulher chamada Sissy Cooper. Ele também se aproximou do filho de Sissy, Harlan, e até salvou a vida do menino usando seus poderes.

Fazer isso concedeu a Harlan poderosas habilidades próprias que ele não podia controlar, forçando ele e Sissy a um estilo de vida nômade quando Viktor retornou ao futuro.

Após Sissy morrer de câncer na 3ª temporada de The Umbrella Academy, os poderes de Harlan explodem e matam várias pessoas, incluindo as mães originais dos membros da Umbrella Academy, essa cena vem ao som de House of the Rising Sun.

Embora não seja tão conhecido na música, quanto na atuação, a carreira musical de Jeremy Renner lhe rendeu uma quantidade decente de elogios.

Ele toca bateria, piano e violão, e também canta. O primeiro EP da estrela de Gavião Arqueiro, The Medicine, foi lançado em 2020, embora ele tenha lançado vários singles antes dessa gravação, além de ter cantado músicas em filmes.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Redação