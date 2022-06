The Umbrella Academy: 3ª temporada tem homenagem a Bruce Lee; veja

A terceira temporada de The Umbrella Academy esconde uma homenagem para Bruce Lee em um de seus episódios.

Em uma cena de flashback, vemos Ben e Jayme em um dojo. Quem também está presente é Pogo, que veste uma roupa que chama a atenção.

Continua depois da publicidade Carregando anúncio... Não foi possível carregar anúncio

O seu traje se parece bastante com o traje de treino amarelo com listras pretas que Bruce Lee usou em algumas de suas produções.

Essa roupa se tornou icônica por causa de Bruce Lee, e imediatamente remete ao falecido especialista em artes marciais.

Homenagem para Bruce Lee

A semelhança não é apenas uma coincidência. Vai um pouco mais longe, na verdade. Bruce Lee usou o seu icônico traje pela primeira vez em Jogo da Morte e, inicialmente, não era a sua única escolha.

Segundo o produtor Andres Morgan, o astro de artes marciais tinha duas opções: um traje de treino amarelo com listras pretas e um traje de treino preto com listras amarelas, que basicamente apenas tinha as cores invertidas.

Esse segundo traje é precisamente o que Pogo está usando na cena de The Umbrella Academy.

Como sabemos, no entanto, Bruce Lee acabou optando pelo traje de treino amarelo com listras pretas.

O motivo é curioso: o astro também gostava do segundo traje, mas ele sentia que, com preto sendo a cor principal, quase não dava para ver as marcas dos ataques de seus inimigos contra ele.

Com amarelo como a cor principal, isso se tornava mais visível. A ideia era mostrar que o traje ia ficando mais sujo a cada luta.

The Umbrella Academy está agora disponível pela Netflix.