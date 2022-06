The Umbrella Academy: Conheça novo personagem de Elliot Page

A 3ª temporada de The Umbrella Academy, recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, traz grandes mudanças para a trama e seus personagens. Os novos episódios também contam com uma das performances mais importantes da carreira de Elliot Page. Na série de super-heróis, o ator interpreta um personagem que é, ao mesmo tempo, inédito e familiar.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, Mas a comemoração dura pouco: logo, os heróis percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entram os Sparrow”, afirma a sinopse do novo ano.

The Umbrella Academy é, sem sombra de dúvidas, uma das produções mais populares da Netflix. A série é baseada na HQ homônima, produzida por Gerard Way e Gabriel Bá, ganhadora do prêmio Eisner.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Viktor, o novo personagem de Elliot Page na 3ª temporada de Stranger Things.

Quem é Viktor, o personagem de Elliot Page em The Umbrella Academy?

Desde sua primeira temporada, The Umbrella Academy se estabeleceu como uma série inerentemente queer. E isso não se deve apenas a personagens como o Número 4.

A maioria dos personagens da série, independente de sua identidade, é constantemente rejeitada e oprimida por uma sociedade intolerante.

Ou seja: as experiências dos heróis de The Umbrella Academy refletem a trajetória da comunidade LGBTQIA+ na vida real.

Como o foco de The Umbrella Academy envolve os traumas dos personagens principais, seria fácil acreditar que a transição de gênero de Elliot Page seria relacionada a experiências dolorosas.

Mas felizmente, isso não acontece na 3ª temporada. Ao contrário, os novos episódios incorporam a identidade de gênero de Elliot Page de forma fluida e natural, sem utilizar alguns dos maiores clichês das tramas LGBTQIA+.

Viktor, muito antes de assumir sua identidade de gênero, sempre sentiu-se desconfortável em seu próprio corpo. Então, quando o personagem decide alterar seu visual no segundo episódio da 3ª temporada, a mudança não parece “forçada” ou “sem sentido”.

Outro acerto da Netflix envolve a reação dos irmãos de Viktor à transição do personagem. Nenhum deles enxerga o irmão com preconceito ou intolerância. Pelo contrário, todos aceitam a mudança de braços abertos.

“Eu sempre odiei espelhos. Pensei que todo mundo sempre se sentia tão estranho em sua pele. Acho que isso não é verdade, certo?”, pergunta Viktor em uma conversa com Allison.

Após a transição, quando a irmã pergunta ao personagem de Elliot Page o que ele vê no espelho, Viktor apenas responde: “Eu. Apenas eu mesmo”.

O sorriso no rosto do personagem carrega uma autenticidade emocionante, que faz referência à jornada de seu intérprete na vida real.

Conhecido por performances em filmes como Juno e X-Men, o ator americano Elliot Page anunciou sua identidade de gênero em dezembro de 2020. Pouco tempo depois, a Netflix confirmou que a transição seria incluída na trama de The Umbrella Academy.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy, com Elliot Page como Viktor, já está disponível na Netflix.