The Umbrella Academy copia a Marvel da pior maneira possível

O final da terceira temporada de The Umbrella Academy tirou algumas páginas de Vingadores: Ultimato, copiando a Marvel da pior maneira. Dessa forma, a série da Netflix não faz justiça a uma das personagens.

Depois que Reginald Hargreeves usa seus filhos como baterias para alimentar a máquina de redefinição do universo no Hotel Oblivion, cada um deles – junto com Luther, que já havia sido assassinado – se encontra em um novo universo com corpos restaurados e sem seus poderes, com a notável exceção de Sloan. Isso prepara Luther para uma busca para encontrá-la na próxima temporada.

A missão para encontrar Sloan que Luther se propõe no final da terceira temporada de The Umbrella Academy evoca a busca de Peter Quill para encontrar Gamora, depois que ela desaparece após Ultimato, como aponta o ScreenRant.

Reduzidas a objetos

Sloan e Gamora são personagens poderosas e interessantes por si só. Transformá-las em uma busca por outro personagem as reduz a pouco mais do que objetos.

É uma escolha fraca para seus arcos de personagens. É também uma escolha mais fraca para Peter Quill e Luther Hargreeves; reduzindo seus personagens a personagens unidimensionais tentando salvar mulheres que se mostraram mais do que capazes de se salvar.

Em Vingadores: Ultimato, a Gamora que desaparece é diferente daquela que Peter perdeu. Isso sugere que não apenas seu personagem é um objeto a ser buscado e conquistado, mas também que Gamora é substituível e intercambiável com uma versão que nunca se apaixonou por Peter.

A terceira temporada de The Umbrella Academy introduziu uma Sloan que é um trunfo para a equipe. Ela é capaz, inteligente e uma pacificadora. Se a Sloan encontrada no novo universo é alguma alternativa para a original e não a que se apaixonou por Luther, isso é igualmente problemático.

Tornar personagens femininas fortes intercambiáveis ​​e substituíveis é uma péssima escolha do roteiro.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

