The Umbrella Academy: Explicado por que os poderes de [SPOILER] mudam

A terceira temporada de The Umbrella Academy deixa alguns mistérios no ar e traz uma grande alteração nos poderes de Allison Hargreeves: ela não precisa usar mais a frase “eu ouvi um rumor”. Veremos o porquê disso agora.

O poder de Allison sempre mostrou precisar da frase “Eu ouvi um rumor/boato…” para funcionar, e se ela for impedida de falar ou cortada no meio da frase, seu poder é inutilizável.

Depois de tentar dar um comando para si mesma (sem sucesso), Allison acaba ajudando Viktor com seu plano de remover os poderes de Harlan.

Durante este confronto, ela tenta fazer com que Harlan pare o processo com seus poderes, mas não funciona até que ela grite um comando sem usar a frase e seu poder tenha efeito.

Depois disso, ela descobre que não precisa usar a frase “Eu ouvi um rumor…”.

Allison afirma que sua mudança de poder na terceira temporada de The Umbrella Academy é um “presente residual de Harlan”.

No entanto, o contexto mais amplo da série sugere que Allison está realmente errada sobre a razão por trás de sua mudança de poder. Reginald Hargreeves explica a Klaus que a outra versão de si mesmo deve ter feito com que eles se sentissem “confusos sobre seus próprios poderes para que ele pudesse controlá-los”.

Isso foi especialmente verdade para Viktor, mas Reginald Hargreeves também limitou os outros da Umbrella Academy, e é por isso que eles foram capazes de expandir seus poderes quando longe dele na segunda temporada. Allison nunca precisou da frase “Eu ouvi um boato …”, era simplesmente uma muleta que Reginald a levara a acreditar que era necessária.

Mais fiel aos quadrinhos

Essa mudança nos poderes de Allison Hargreeves pode parecer uma mudança extrema da Umbrella Academy para a terceira temporada, mas na verdade traz seus poderes mais alinhados com suas origens nos quadrinhos.

Nas HQs de Gerard Way e Gabriel Bá, Allison não precisa usar nenhuma frase para usar seus poderes – simplesmente falar algo torna isso verdade. Mas ela ainda precisa ser capaz de falar e, como na primeira temporada de The Umbrella Academy, o primeiro arco da história dos quadrinhos termina com Sete cortando a garganta de Allison e impedindo-a de falar, tornando seu poder inutilizável por um tempo.

Na verdade, nos quadrinhos de The Umbrella Academy, os poderes de Allison são ainda mais fortes desde o início do que são mostrados na terceira temporada de The Umbrella Academy, ao passo que ela pode alterar a própria realidade.

Um pequeno quadrinho inicial viu a equipe encontrar o corpo morto de Allison, apenas para ser revelado que ela ainda estava viva, apesar do corpo ser geneticamente idêntico. Allison mentiu para Reginald Hargreeves e disse que estava estudando na biblioteca e, ao fazê-lo, criou uma versão alternativa de si mesma que estava de fato estudando na biblioteca e foi assassinada.

The Umbrella Academy está disponível na Netflix.

