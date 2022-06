The Umbrella Academy: Personagem da 3ª temporada se torna o mais odiado por fãs

Na Netflix, um dos grandes trunfos de The Umbrella Academy é a caracterização dos personagens. Graças ao ótimo trabalho dos roteiristas, os heróis não demoram a ganhar o coração dos fãs. Porém, uma trama da 3ª temporada deixou fãs com ódio, e transformou um dos protagonistas em uma figura extremamente problemática.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse oficial de The Umbrella Academy.

Continua depois da publicidade

Desenvolvida para a Netflix por Steve Blackman, The Umbrella Academy é baseada na HQ de Gerard Way e Gabriel Bá. O elenco principal é formado por Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Justin H. Min (Ben) e Aidan Gallagher (Número 5).

Explicamos abaixo por que um dos personagens de The Umbrella Academy ganhou o ódio dos fãs na 3ª temporada; confira.

Allison é a personagem mais odiada de The Umbrella Academy

Durante as primeiras temporadas de The Umbrella Academy, Allison era uma das personagens mais queridas.

Interpretada por Emmy Raver-Lampman, a super-heroína se envolve em uma trama muito polêmica no terceiro ano.

Na produção da Netflix, Allison tem uma filha: Claire, vivida por Coco Assad. Na 1ª temporada, Claire morre (junto com o resto do mundo) no apocalipse provocado por Viktor.

Para impedir o fim do mundo, os heróis da Umbrella voltam no tempo e são transportados para 1960, no Texas.

Na 2ª temporada, Allison começa uma nova vida com Raymond Chestnut. A personagem também passa um bom tempo tentando corrigir a linha do tempo, com o objetivo de salvar a filha.

Porém, a 2ª temporada termina com os integrantes da Umbrella em uma nova linha do tempo – na qual a Academia Sparrow existe, mas Claire nunca nasceu.

Na 3ª temporada, como era de se esperar, Allison sofre com a perda da filha. Cada vez mais dependente do álcool, ela desconta suas frustrações no membro da família.

É aí que se desenvolve uma das tramas mais polêmicas de The Umbrella Academy. Allison usa seus poderes mentais para obrigar Luther a dormir com ela. Ou seja: a personagem tentar estuprar o próprio irmão.

“Quem é a pior personagem de The Umbrella Academy, e por que é Allison? Eu sei que ela perdeu entes queridos, mas nada justifica o que ela faz com Luther no quinto episódio”, comentou um fã no Reddit.

Nas redes sociais, a trama causou uma enorme controvérsia. Para muitos fãs, não tem mais volta: Allison é uma vilã.

“Foi muito interessante ver um arco de corrupção completa em uma personagem tão importante. Ela não se redime no final da temporada, muito pelo contrário”, avaliou outro espectador.

A questão que fica é a seguinte: Allison continuará sua jornada de vilania na 4ª temporada de The Umbrella Academy? Para saber a resposta, fãs terão que aguardar o lançamento dos próximos episódios.

Enquanto isso, as 3 primeiras temporadas de The Umbrella Academy continuam disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.