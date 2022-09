The Umbrella Academy pode continuar depois da 4ª temporada? Entenda

Com o final de The Umbrella Academy anunciado para a 4ª temporada, o fãs estão se perguntando sobre a possibilidade de continuações ou spin offs. O sucesso da série e os quadrinhos certamente abrem espaço para isso.

A série já lidou com temas complexos em suas 3 temporadas como: relação familiar, luto, viagem no tempo e diversos fins do mundo. A forma que a série lida com tudo isso dentro de seu universo de personagens carismáticos com certeza ajudou a construir uma fanbase muito dedicada.

Mesmo antes do lançamento da última temporada já existem opções com grande potencial para expandir o universo da série, se for o que os produtores pretendem fazer.

Em 2019, Gerard Way e Scott Allie escreveram os quadrinhos spin offs “Contos da Umbrella Academy”, que, em uma de suas histórias, teve como protagonistas os assassinos viajantes no tempo Hazel e Cha-Cha, introduzidos na série durante a primeira temporada.

É claro que a The Umbrella Academy também pode ser spin offs com membros do time. Nos quadrinhos, Klaus (Robert Sheehan) é o protagonista de uma minissérie dos Contos da Umbrella Academy chamado Você é a Cara da Morte, e seguem o Número Quatro depois dos eventos do Apocalypse Suite, após ele cruzar com um Vampiro traficante.

O Cinco também consegue facilmente ter sua própria série, os anos do personagem distante da família são terreno para muita história, especialmente depois de algumas descobertas da 3ª temporada.

Mas como não temos confirmações da Netflix sobre possíveis spin offs de The Umbrella Academy, certamente dependerá muito da recepção e performance da 4ª e última temporada.

Mais sobre The Umbrella Academy

A quarta temporada não possui mais detalhes adicionais, e a Netflix deve revelar em breve outras adições no elenco.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore irão retornar para seus papéis.

A quarta temporada de The Umbrella Academy não tem previsão de lançamento na Netflix.

