The Walking Dead: A maneira divertida como o elenco celebra as mortes na série

Seja a morte por mordidas zumbis ou nas mãos de um terrível vilão, os personagens de The Walking Dead nunca estão totalmente seguros. Curiosamente, o elenco e equipe fazem dessas despedidas do elenco algo divertido nos bastidores.

Enquanto The Walking Dead é ​​baseado na série de quadrinhos de mesmo nome, seu enredo e sobreviventes sempre se desviaram muito da obra original.

Isso significa que o público e até mesmo elenco nunca sabem o que está por vir em termos do destino dos personagens.

No entanto, só porque um personagem principal morre não significa que ele não seja homenageado de alguma forma pelo elenco e equipe.

Na verdade, o elenco de The Walking Dead tem uma longa tradição que ocorre cada vez que um personagem morre na tela e diz adeus ao mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis.

Em entrevista à Rolling Stone, Sarah Wayne Callies, que interpretou a agora falecida Lori Grimes em The Walking Dead, revelou uma tradição do show, que ocorre sempre que um personagem morre.

“Nós desenvolvemos um conjunto de ‘jantares da morte'”, disse ela. “Isso dá a todos a chance de se prepararem e dizerem: ‘Vamos sentir muita falta de você'”.

Embora um jantar da morte possa parecer bastante mórbido, em um programa como The Walking Dead, é completamente compreensível.

Duas grandes despedidas em The Walking Dead

Conan O’Brien conversou com Lauren Cohan, que interpreta Maggie Rhee na série, para discutir algumas das mortes de personagens mais tristes que não apenas levaram muitos às lágrimas, mas também levaram a um jantar de morte muito maior (via Looper).

As mortes de Glenn Rhee (Steven Yeun) e Abraham Ford (Michael Cudlitz), na estreia da sétima temporada foram duas que deixaram muitos fãs sentindo que The Walking Dead tinha ido longe demais.

No entanto, após a morte de seus personagens, os dois atores foram celebrados em grande estilo, com seus colegas de elenco vestindo fantasias e apresentando sua própria versão de “I Want It That Way”, dos Backstreet Boys.

