The Walking Dead: Astro revela mais detalhes do spin-off de Daryl

A última parte da 11ª temporada de The Walking Dead teve o primeiro de seus 8 episódios exibidos ontem (02) pela Star+. Mas o final da série não será um adeus para o personagem Daryl Dixon, que ganhará um spin-off próprio.

A série se passará em Paris e terá o retorno de Norman Reedus no papel de Daryl, o ator se unirá com o veterano Greg Nicotero na produção executiva da série.

Reedus deu mais detalhes sobre a produção para o talk show oficial de The Walking Dead: “Nós ainda não começamos, mas está ficando real agora[…] Toda as preparações acontecendo, Greg está lá fora deixando todo mundo em forma agora. Os cenários são uma maluquice. Tem castelos! É um outro nível.”

Para o ator, outras coisas também subirão de nível: “A fotografia será insana, o tom, o sentimento, o som vai ser diferente. Vai ser uma vibe diferente.”

Certamente será interessante ver uma nova série de The Walking Dead com um outro objetivo, focando no desenvolvimento de Daryl, e não de vários personagens ao mesmo tempo.

Os spin offs de The Walking Dead

O sentimento de que The Walking Dead tem personagens demais é espelhado pelo público, já que o excesso de personagens acaba afetando como a série consegue dar espaço para cada um. E os spin-offs podem fazer justamente isso, focar e trabalhar com mais carinho alguns dos personagens.

Até agora temos duas séries sem nome, uma focada em Daryl e outra trazendo o retorno de Andrew Lincoln e Danai Gurira aos personagens Rick e Michone. Além dessas, teremos The Walking Dead: Dead City protagonizada pelo Negan de Jeffrey Dean Morgan e a Maggie de Lauren Cohen.

A série spin-off de Daryl será lançada em 2023, e o final de The Walking Dead tem episódios novos todo domingo na Star+.

