The Walking Dead: Cena emocionante foi ideia de Norman Reedus

Alerta de Spoiler

A 11ª e última temporada de The Walking Dead não esqueceu de Glenn (Steve Yeun). O personagem foi citado diversas vezes na temporada, e novamente na estreia da última parte da temporada final.

Glenn já foi relembrado no episódio Acheron: Parte 1, quando vimos uma briga entre Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), quando ele diz que ela não vai matá-lo como um cachorro “como o Glenn”. No episódio Hunted, vemos o pé-de-cabra de Negan pingando sangue, lembrando a imagem do bastão Lucille, após matar Glenn.

Continua depois da publicidade

Nesse domingo (02) teve a estreia da última parte da 11ª temporada, no episódio que foi ao ar vemos Glenn sendo mencionado mais uma vez em uma cena entre Maggie e Daryl (Norman Reedus).

Enquanto fugiam dos soldados da Commonwalth, Maggie se desculpou com Daryl por ter que atirar na versão morta da ex-namorada do personagem para salvar a própria vida. O personagem interpretado por Norman Reedus respondeu: “Glenn iria querer que eu te protegesse, você não precisa se desculpar nunca. Não para mim.”

Foi ideia de Norman Reedus

No talk show oficial da série, o diretor Greg Nicotero revelou que a menção de Glenn nessa cena foi ideia de Reedus. O ator explicou:

“Ela se rebelou, meio que atirou na minha ‘namorada’, e agora essas pessoas estão atrás de nós. Mas essa cena foi um pouco alterada. Eu trouxe a tona, ‘Nós não falamos nada sobre isso. Nós deveríamos dizer algo.’ A coisa com Glenn, eu acho que foi minha ideia.”

O ator continuou dizendo que os dois personagens: “são tão próximos um do outro, e eles não precisam se desculpar ou se explicar[…] Eu só achei que era importante que ela soubesse, ‘Pode contar comigo e eu posso contar com você'”

O final de The Walking Dead tem episódios novos todo domingo na Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira