The Walking Dead: Daryl Dixon: Atriz de Harry Potter aparece em fotos do set

The Walking Dead: Daryl Dixon ganhou novas fotos do set e mostram Clémence Poésy, conhecida por interpretar Fleur Delacour nos filmes de Harry Potter.

Norman Reedus, que protagoniza a série, aparece junto de Poésy em uma das fotos, enquanto em outra está em uma charrete junto de uma personagem não identificada.

Daryl Dixon fará novas alianças em Paris e as fotos deixam isso bem claro, visto que não há qualquer conflito aparente entre eles.

Ainda há especulação de que Poésy será um novo interesse amoroso do personagem, mas nada oficial foi revelado sobre isso.

Confira as fotos do set de The Walking Dead: Daryl Dixon, abaixo.

Mais sobre The Walking Dead: Daryl Dixon

A série teve de ser reescrita, deixando de lado Carol, personagem de Mellisa McBride, e focará apenas em Daryl, que estará na França.

Reedus não é o único ator da série. Adam Nagaitis, que também foi escalado, vai interpretar um inglês que foi para Paris como um comerciante do mercado negro, e é dono de uma boate na cidade.

Por sua vez, Clémence Poésy, de Harry Potter e o Cálice de Fogo, vai interpretar uma integrante de um grupo religioso progressista, e que vai unir forças com Daryl.

David Zabel é o showrunner da série, com Angela Kang sendo a produtora executiva da série Daryl Dixon.

Daryl Dixon, nova série derivada de The Walking Dead, não tem data de estreia definida, mas deve chegar ainda em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.