The Walking Dead: Derivada de Maggie e Negan ganha imagens; veja

A AMC revelou novas imagens da série derivada de The Walking Dead, protagonizada por Maggie e Negan, The Walking Dead: Dead City.

Com o final da série original, o universo de zumbis será continuado em outras produções, que são muito aguardadas pelo público.

As fotos revelam Maggie com um novo visual, vestindo uma jaqueta de couro e luvas, enquanto está em um bar junto com outra pessoa (via ScreenRant).

Negan também é revelado, ainda mais velho do que na série original, sendo ameaçado por Maggie como uma faca no pescoço.

Veja as imagens, abaixo.

Qual será a história de Dead City?

Não há muitos detalhes sobre The Walking Dead: Dead City, embora se passe anos depois do fim de The Walking Dead.

Maggie e Negan estão vagando pela cidade de Nova York, e explorando a gigante cidade infestada por zumbis e cheia de perigos.

Anteriormente intitulada Isle of the Dead, Dead City é descrita em um local “cheio de mortos e habitantes que fizeram da cidade de Nova York seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror”.

Gaius Charles também vai estrelar a série ao lado de Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.. Dead City é escrita por Eli Journé.

The Walking Dead: Dead City estreia em abril de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.