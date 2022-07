The Walking Dead: Derivada revela trailer com atriz de X-Men

A série derivada de The Walking Dead, Tales of the Walking Dead, teve seu trailer revelado trazendo uma atriz de X-Men.

Olivia Munn, conhecida por X-Men: Apocalipse, aparece na prévia oficial do spin-off que ainda conta com Terry Crews (via Digital Spy).

Continua depois da publicidade

No trailer, Evie (Munn) e Joe (Crews) precisam sobreviver ao apocalipse zumbi, e saber em quem devem confiar. Mas, para o azar deles, a vilã Alpha (Samantha Morton) retorna com novos planos.

A primeira temporada promete resgatar personagens e apresentar novos fora da continuidade da série original.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Tales of the Walking Dead

Em Tales of the Walking Dead, o spin-off contará seis histórias diferentes, trazendo velhos e novos personagens, mesmo os que já morreram no universo do terror.

O elenco ainda conta com Daniella Pined, Anthony Edwards, Embeth Davidtz, Poppy Liu, Danny Ramirez e Jessie T Usher, entre outros.

A estreia de Tales of the Walking Dead está marcada para 14 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.