The Walking Dead está te engando e não acabou ainda

The Walking Dead chegou ao fim depois de 11 temporadas. Mas esse é o fim mesmo? A AMC prometeu um grande desfecho para o seriado, mas a verdade é que esse “fim” mais soa como um final de temporada do que da série de fato. Isso porque há mais pontas soltas do que amarradas.

O ex-policial Rick Grimes (Andrew Lincoln) foi o líder do grupo principal da série até a nona temporada. Nos quadrinhos, ele morreu pelas mãos de Sebastian Milton, da Commonwealth, mas a série de TV tinha outros planos para o personagem.

Embora The Walking Dead tenha terminado com um estrondo, amarrando cuidadosamente algumas das principais pontas soltas, ainda há intriga suficiente em torno de personagens populares o suficiente para o universo continuar.

Isso inclui uma minissérie de Michonne e Rick, uma série solo de Daryl e o novo show de Maggie e Negan, The Walking Dead: Dead City. Mesmo que a 11ª temporada marque o fim de TWD, a história está longe de terminar.

Final de The Walking Dead não vai acontecer tão cedo

Dependendo de como tudo vai correr, a prometida série de Rick Grimes da AMC – e não a 11ª temporada de The Walking Dead – pode ser o verdadeiro final da história.

Portanto, embora houvesse algum senso de finalidade quando o bando de zumbis foi derrotado no final de The Walking Dead e uma sociedade verdadeiramente pacífica foi formada, a série não será capaz de escapar da sensação de que há muitas outras histórias a serem contadas no futuro da franquia.

Rick, Negan, Maggie, Daryl, Michonne, Carol e possivelmente outros ainda têm muito o que fazer antes que tudo acabe.

Em suma, a história de The Walking Dead não termina na 11ª temporada, e os fãs da franquia têm muito mais o que esperar.

