The Walking Dead: Fãs estão gratos que ESSE elemento das HQs não está na série

The Walking Dead está chegando ao fim e, logo em seguida, Rick Grimes e Michonne ganharão uma série focada nos dois. Dito isso, há aspectos do seriado que os fãs preferem aos quadrinhos.

Dado seu status como um marco na TV, é fácil esquecer que The Walking Dead começou em um formato de quadrinhos.

Continua depois da publicidade

Criada por Robert Kirkman, ilustrada por Tony Moore e depois por Charlie Adlard, e publicada pela Image Comics, a série impressa The Walking Dead foi publicada de 2003 a 2019, abrangendo 193 edições.

Durante esse tempo, tornou-se bastante popular – provavelmente graças em parte à base de fãs por trás do programa – e contou algumas histórias convincentes que a AMC estava ansiosa para adaptar.

Embora existam mais do que alguns elementos que a série tenha evitado completamente.

Considerando que The Walking Dead é sobre violência e morte, a série ficou bastante explícita ao longo dos anos – tanto com os vivos quanto com os mortos-vivos.

HQs de The Walking Dead são mais pesadas

Ainda assim, na maioria dos casos, a série provou ser relativamente mansa em comparação com os quadrinhos, que, como apontado por u/OhmyMary no Reddit, levava as coisas ao extremo de vez em quando.

Como exemplo, foi citado o caso do Governador matar Judith Grimes, ainda bebê, bem como sua mãe, Lori.

Juntamente de outros fãs, foi expressado seu apreço pela restrição do programa de televisionar tais demonstrações de brutalidade. Falando especificamente sobre o exemplo de Judith, nem todos ficaram felizes que o programa não decidiu seguir os passos dos quadrinhos.

Sem surpresa, um dos mais vocais sobre a situação foi o próprio Robert Kirkman, que revelou que tentou provocar a morte dela na TV várias vezes sem sucesso.

“Eu lancei a morte de Judith tantas vezes que não é nem engraçado”, disse ele em um painel da Comic-Con de Nova York de 2018 (via Looper), mas desde então ele se manifestou sobre o uso dela pelo programa.

Kirkman elogiou como as mentes por trás disso retrataram a Judith mais velha (interpretada por Cailey Fleming) e admitiu que está feliz com o desvio de seus quadrinhos.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.