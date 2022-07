The Walking Dead: Final terá zumbis muito mais assustadores

Um trailer dos últimos episódios de The Walking Dead indica que os zumbis da série estarão mais assustadores do que nunca.

O motivo é claro: eles estarão mais rápidos e inteligentes. Mais evoluídos, em outras palavras. Curiosamente, essa é uma ideia que existe desde a primeira temporada.

Continua depois da publicidade

Os zumbis de The Walking Dead, em geral, são lentos e não sabem raciocinar. Mas em alguns momentos, vimos eles sendo surpreendentemente espertos.

Por algum motivo, alguns zumbis são mais inteligentes do que outros. Eles sabem pular obstáculos e apresentam um pouco mais de vitalidade em seus passos, de modo que não parecem estar simplesmente vagando por aí.

Esses zumbis são os mais assustadores. Mas The Walking Dead nunca aproveitou totalmente essa ideia… até agora.

Zumbis evoluídos terão destaque

Parece que os últimos episódios da série darão um pouco mais de destaque para esses “zumbis espertos”.

Também pode ser um sinal de que, no futuro desse universo, os zumbis estarão um pouco diferentes em geral.

É possível que os zumbis lentos percam espaço, fazendo com que os zumbis rápidos e inteligentes se tornem a maioria.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.