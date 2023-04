The Walking Dead: Josh McDermitt queria uma morte cômica para Eugene

Interpretado por Josh McDermitt, Eugene foi um dos personagens mais controversos de The Walking Dead. Moralmente ambíguo e de lealdades dúbias, Eugene também é uma das poucas figuras que sobrevivem ao fim da série. Seu intérprete, no entanto, queria que Eugene tivesse morrido de maneira “cômica”.

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

A série pode até ter chegado ao fim, mas o universo de The Walking Dead continua vivo com os vindouros spin-offs de Negan, Maggie, Rick, Michonne e Daryl.

Mostramos abaixo como seria a “morte perfeita” de Eugene em The Walking Dead, nas palavras de Josh McDermitt; confira! (via Looper)

Josh McDermitt queria morte engraçada para Eugene em The Walking Dead

Em The Walking Dead, até mesmo os personagens mais importantes podem morrer a qualquer momento – e Josh McDermitt, o intérprete de Eugene, sabe bem disso.

O personagem é introduzido na 4ª temporada de The Walking Dead, permanecendo na trama da série até seu desfecho.

Antes da exibição do capítulo final de The Walking Dead, Josh McDermitt participou de uma sessão de perguntas e respostas com fãs no Reddit.

No papo com a audiência, o ator revelou ter bolado uma morte “perfeita” para Eugene. Infelizmente, a ideia do astro não foi aproveitada pelos roteiristas da série.

Segundo o ator, Eugene deveria morrer em um sacrifício heroico em The Walking Dead, mas se isso não fosse possível, sua morte deveria ser “cômica”.

“Das duas uma: ou ele morreria como um herói, salvando a vida de muita gente… mas se isso não acontecesse, eu adoraria vê-lo engasgando em um burrito ou algo assim. Um episódio inteiro focado nos personagens tentando fazer a Manobra de Heimlich no Eugene, e no final, ele apenas morre”, brincou o ator.

A Manobra de Heimlich, para quem não conhece, é uma técnica de primeiros socorros que é utilizada em casos de emergência por asfixia, provocados por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

Se os roteiristas de The Walking Dead tivessem aproveitado a ideia de Josh McDermitt, a morte de Eugene seria, definitivamente, a mais hilária da série.

Da 4ª a 11ª temporada de The Walking Dead, Eugene mudou muito. Para vários fãs da série de zumbis, ele ficou “irreconhecível” no decorrer de seu arco. O próprio Josh McDermitt concorda.

“Ele está irreconhecível, 100%! No início, ele era bem mais do que tímido. Ele literalmente corria na direção oposta quando via um zumbi”, explicou o ator.

No Brasil, você pode assistir The Walking Dead na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.