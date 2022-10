The Walking Dead: Negan e Maggie em primeiras imagens de spin-off

O final de The Walking Dead se aproxima, e as séries spin-off também. Dentre elas está The Walking Dead: Dead City, que será protagonizado por Maggie e Negan, e ganhou suas primeiras imagens.

Se o derivado sobre Rick e Michonne será uma “história épica de amor”, a série de Maggie e Negan será uma “história épica de ódio”. Os dois personagens tem uma relação complicada, e na série devem viajar pela Manhattan pós-apocalíptica do mundo de The Walking Dead.

A AMC descreve a cidade dessa forme: “A cidade é cheia de mortos e habitantes que fizeram de Nova York seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror”.

“Nós temos esses dois personagens que são incrivelmente diferentes entre si,” disse o produtor executivo Scott M. Gimple, descrevendo Dead City como uma “história épica de ódio” entre Maggie e Negan.

Ambos os personagens terão novos visuais no spin-off, e você pode conferir abaixo:

The Walking Dead: Dead City vem aí

The Walking Dead: Dead City é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

Sobre o autor Gabriel Soldeira