The Walking Dead pode repetir seu maior erro

A série The Walking Dead está chegando ao final, encerrando um ciclo de 11 temporadas, onde houve muita conquista e sofrimento por parte dos personagens principais.

No entanto, o grande problema da série parece estar vindo à tona, com The Walking Dead podendo repetir seu maior erro no final.

Continua depois da publicidade

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

Judith pode ser morta no final da série

A filha de Rick Grimes, Judith, está à beira da morte na 11ª temporada, embora isso não signifique que ela realmente será morta no final da série.

Porém, o seriado já demonstrou que pode matar seus personagens mais amados, e Judith não seria a primeira personagem favorita dos fãs a ter a vida ceifada.

Mesmo que a temporada final precise de momentos chocantes, matar Judith é um passo em falso, e fazendo com que isso seja o maior erro para a 11ª temporada.

Ainda na oitava temporada, Carl, filho de Rick, foi morto. Ele era visto como o coração e futuro de The Walking Dead, mas não escapou. A decisão foi controversa e repercutiu entre os fãs.

O destino de Judith está aberto para teorias, mas caso ela realmente seja morta, haverá uma grande parte dos fãs se sentindo injustiçada.

Será chocante caso essa decisão seja tomada, repetindo o erro da oitava temporada e ainda faturando algumas críticas negativas por parte do público.

A série pode não ter a intenção de fazer um final verdadeiramente feliz para os personagens, e a morte de Judith não está fora de questão.

Apesar de haver possibilidades para os roteiristas estarem finalizando o arco da personagem, ela é muito relevante para o futuro de The Waking Dead.

Diante dos planos que a AMC possui para a franquia, Judith tem grandes chances de retornar após o fim da série, caso ela sobreviva.

Ela não deve acompanhar Daryel até a França, mas pode se encaixar de outra forma na história da série derivada da saga.

Há ainda o spin-off de Rick e Michonne, com Michonne indo em busca de Rick. Seria viável Judith aparecer junto com sua mãe adotiva, tentando encontrar seu pai.

Os episódios finais de The Walking Dead podem ser conferidos no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.