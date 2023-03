The Walking Dead: Por que interpretar Glenn deixou ator frustrado

The Walking Dead já trouxe algumas mortes impactantes ao longo dos anos, mas nenhuma delas superou a de Glenn. Mas não foi exatamente isso que deixou Steven Yeun, intérprete do personagem na série, frustrado. Há outro motivo por trás da insatisfação.

Ser o coração de The Walking Dead é uma das principais razões pelas quais Glenn teve que morrer. Em entrevista ao WSJ, Yeun admitiu que havia aspectos do personagem que muitas vezes o deixavam frustrado.

“Eu senti como se estivesse servindo a um conceito de bondade em vez de me envolver com a humanidade de Glenn”.

Em outras palavras, Glenn servia mais à história como um todo do que ao seu personagem, dessa forma impossibilitando grande evolução dele no seriado.

Glenn era um dos pilares de The Walking Dead

Glenn era um dos personagens mais “bonzinhos” do seriado – se é que podemos usar essa palavra para se referir aos adultos de The Walking Dead. Não por acaso isso frustrou o ator, que não pode mergulhar, de fato, na psique do personagem.

Por outro lado, a cena da morte brutal de Glenn marca um ponto de virada para o show, e isso não poderia ter acontecido se Glenn não fosse um herói tão caloroso.

Rick, Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan) tiveram suas vidas completamente mudadas pela perda de Glenn. Sua morte horrível os afeta por causa de quem ele era, não pelas circunstâncias de seu espancamento.

Enquanto Glenn pode ter sido morto cedo demais, e Yeun pode ter ficado insatisfeito com a natureza de seu personagem, as primeiras temporadas de The Walking Dead prosperam por causa de Glenn, e é isso que torna seu legado tão doloroso.

