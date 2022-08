The Walking Dead: Quantos anos se passaram desde o começo da série

Do início de The Walking Dead ao panorama atual da série, os personagens testemunharam a queda da civilização, o domínio dos mortos-vivos e a criação de novas – e beligerantes – comunidades. Por isso, o público se pergunta: afinal de contas, quantos anos se passaram desde o começo da série?

Atualmente, The Walking Dead se prepara para lançar a reta final de sua última temporada. O episódio mais recente – batizado de Acts of God (Atos de Deus) – foi ao ar em 10 de abril de 2022. Os capítulos finais chegam em outubro.

A conclusão de The Walking Dead está próxima, mas isso não significa que o universo dos zumbis chegará ao fim. Na AMC, a série já conta com dois derivados – e ganhará mais spin-offs em um futuro próximo.

Revelamos abaixo quantos anos se passaram desde o início de The Walking Dead e a trama atual da série; confira.

Flashback de Negan ajuda a explicar o período temporal de The Walking Dead

Na 10ª temporada de The Walking Dead, a série surpreende ao oferecer aos espectadores um flashback sobre a vida pregressa de Negan, o personagem de Jeffrey Dean Morgan.

The Walking Dead não costuma utilizar flashbacks para desenvolver suas tramas. A série prefere deixar as ações atuais dos personagens falarem por si só.

Mesmo assim, o flashback de Negan é essencial para entendermos melhor a ambientação temporal da série da AMC.

A sequência que mostra Negan sendo espancado por um grupo de criminosos é ambientada 12 anos antes do final da 10ª temporada e início do 11º ano de The Walking Dead.

Nesse ponto, zumbis já existiam e assolavam comunidades do mundo inteiro. A série também volta para um período de 7 meses antes do tratamento da esposa de Negan contra o câncer.

Ao que tudo indica, os zumbis não existiam nessa época. Logo, os personagens de The Walking Dead têm lutado pelas próprias vidas por cerca de 12 ou 13 anos.

Em outras palavras, do início de The Walking Dead até o desfecho da 10ª temporada, passaram-se, aproximadamente, 13 anos.

De acordo com a análise dos fãs, esse número não é exatamente uma surpresa. Afinal, as primeiras temporadas se passaram em um breve período de tempo.

Somente nas temporadas mais recentes The Walking Dead passou a investir em maiores saltos temporais. O mais importante aconteceu na 9ª temporada, que pulou para 6 anos no futuro.

É até difícil imaginar a queda da civilização humana em um período tão curto, mas dada a presença dos mortos-vivos, a linha do tempo faz sentido.

