The Walking Dead quase teve fim BEM diferente; veja qual

The Walking Dead exibiu seu último episódio, encerrando a série depois de 11 temporadas, mas deixando muitas pontas soltas para o futuro da franquia. O final do seriado, contudo, poderia ter sido muito diferente.

O episódio derradeiro mostrou o retorno de Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), preparando o cenário para sua minissérie de 2023. Esse desfecho, no entanto, poderia ser muito diferente se os showrunners tivessem escolhido um final alternativo com versões mais velhas de RJ e Judith.

De acordo com o Insider, uma cena deletada teria fechado um ciclo perfeito com o início da série, referenciando o primeiro episódio com Rick Grimes.

Ambientado no futuro, apresentava RJ e Judith na casa dos vinte anos, junto com outras versões adultas do elenco jovem do programa, procurando ajudar os sobreviventes enquanto dirigiam pela estrada que leva a Atlanta.

Uma publicação no Instagram do diretor de fotografia, Duane Charles Manwiller, confirmou a existência de um final alternativo.

Compartilhando uma foto do jovem elenco, Manwiller escreveu: “Em primeiro lugar, estou impressionado com quantas pessoas realmente já sabiam sobre o final original. Adorei como o show terminou, mas devo dizer que filmar essa cena no futuro foi muito legal”.

“Espero que possamos ver essa cena algum dia”, acrescentou o diretor de fotografia de The Walking Dead.

Final original de The Walking Dead era bom, mas não funcionava

No final das contas, a série decidiu seguir uma direção diferente, excluindo aquela cena para deixar Rick e Michonne ocuparem o centro do palco.

“Havia uma cena que filmamos, mas sentimos que entraria em conflito com a série de Rick e Michonne. Então, removemos”, disse Greg Nicotero ao Insider.

A showrunner Angela Kang também disse ao Decider que ela havia originalmente “escrito uma cena final completamente diferente”.

Embora Kang não tenha entrado em detalhes, ela acrescentou que “foi algo que funcionou bem no tom e que todos gostaram, mas foi uma daquelas coisas que quando finalmente vimos tudo junto, pensamos, ‘isso não funciona'”.

A temporada final de The Walking Dead exibiu seu último capítulo em 20 de novembro. No Brasil, os episódios estão disponíveis no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

