The Walking Dead: Rick ensanguentado em foto de nova série derivada

A atriz Danai Gurira, a Michonne de The Walking Dead, postou uma foto de bastidores da nova série derivada, que será focada no casal Rick e Michonne.

A imagem mostra Rick todo ensanguentado, com a legenda: “Você viu esse homem?”.

Enquanto esteve em The Walking Dead, Rick era frequentemente mostrado com sangue cobrindo seu rosto, depois de matar zumbis ou humanos rivais. Com a foto, tudo indica que essa tendência sangrenta de Rick continuará na nova série enquanto ele enfrenta novos inimigos.

Confira abaixo:

Tudo o que sabemos sobre a série

As filmagens do novo spin-off de The Walking Dead já começaram. Ainda não há título nem detalhes sobre a série.

A sinopse de Rick & Michonne promete uma “história de amor épica de dois personagens mudados por um mundo diferente”.

A minissérie, sem data de estreia definida, terá 6 episódios.

The Walking Dead pode ser assistida no Brasil pelo Star+.

