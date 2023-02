The Walking Dead: Série de Daryl Dixon ganha sinopse

The Walking Dead: Daryl Dixon, nova série derivada de The Walking Dead, teve sua sinopse oficial divulgada pelo canal AMC.

De acordo com a sinopse, “Daryl (Norman Reedus) desembarca na França e se esforça para entender como chegou lá e por quê. A série acompanha sua jornada por uma França quebrada, mas resiliente, enquanto ele espera encontrar um caminho de volta para casa. Conforme ele segue sua jornada, porém, as conexões que ele forma ao longo do caminho complicam seu plano final”.

Continua depois da publicidade

Algumas dessas conexões incluem os personagens Isabelle (Clémence Poésy, de Harry Potter), membro de um grupo religioso progressista que se vê confrontando seu passado sombrio em Paris, e Quinn (Adam Nagaitis, de Chernobyl), um britânico deslocado que se tornou poderoso na Paris pós-apocalíptica como um comerciante do mercado negro e dono de uma boate underground.

Mais sobre Daryl Dixon

A série teve de ser reescrita, deixando de lado Carol, personagem de Mellisa McBride, e focará apenas em Daryl, que estará na França.

David Zabel é o showrunner da série, com Angela Kang sendo a produtora executiva da série Daryl Dixon.

The Walking Dead: Daryl Dixon não tem data de estreia definida, mas deve chegar ainda em 2023.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.