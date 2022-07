The Walking Dead: Série de Rick e Michonne tem um detalhe muito preocupante

The Walking Dead acaba em breve, mas o universo da série continua. Uma das produções derivadas é uma minissérie sobre Rick Grimes e Michonne, que chega em 2023. No entanto, essa série gera algumas preocupações.

Anos depois de anunciar que Andrew Lincoln iria reprisar seu papel como Rick Grimes em uma trilogia de filmes, a AMC confirmou que Rick, na verdade, voltará à telinha em uma série.

Na San Diego Comic-Con 2022, a AMC forneceu algumas dicas sobre como será o futuro de The Walking Dead .

Adicionando à lista de spinoffs que já está em desenvolvimento, está uma série sem título que continuará a configuração da 9ª e 10ª temporada.

Seis anos após a “morte” de Rick, Michonne fez a chocante descoberta de que de alguma forma ele sobreviveu à explosão na ponte. Ao usar Rick como o motivo da saída de Michonne de The Walking Dead, o programa desencadeou suposições de que ela faria parte dos filmes de Rick Grimes.

Agora, a AMC finalmente pintou uma imagem do que a franquia reserva para os dois personagens. Um spinoff de seis episódios mostrará a reunião de Rick e Michonne no centro do palco.

Rick e Michonne em The Walking Dead

Possível problema da minissérie de The Walking Dead

Segundo a AMC, a história do spinoff será uma “história de amor épica de dois personagens mudados por um mundo mudado”.

O resto da descrição estava relacionado principalmente à força do relacionamento de Rick e Michonne e sua determinação de se encontrarem. Embora seja bom que The Walking Dead não tenha abandonado o romance de Rick e Michonne, vale a pena se perguntar se o spinoff está contando a história errada para a série.

Durante anos, o hype em torno do retorno altamente antecipado de Rick foi centrado na CRM e no que está acontecendo com Rick desde que ele desapareceu.

Através de suas próprias histórias da CRM, Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond ajudaram a criar entusiasmo para uma batalha de alto risco contra a organização poderosa e opressora. Isso é um pouco diferente da “história de amor épica” que a série derivada está prometendo atualmente.

Enquanto a descrição do novo show de Rick e Michonne minimiza a importância da CRM, o pôster do spinoff de The Walking Dead sugere seu envolvimento. Helicópteros e aviões podem ser vistos voando ao fundo.

Como o helicóptero preto que levou Rick se tornou um símbolo da CRM neste momento, essa é uma indicação óbvia de que a organização é um fator importante.

É assim que deve ser, considerando que foram eles que sequestraram Rick. Presumivelmente, ele está sob custódia deles há mais de seis anos, gerando assim todos os tipos de mistérios sobre onde ele esteve, por que ele não voltou e o que eles realmente queriam dele.

