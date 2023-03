The Walking Dead: Série de Rick pode trazer vilão esquecido

A série de Rick Grimes e Michone é um dos mais aguardados spin-offs de The Walking Dead. Ainda sem data de estreia, a produção mostrará o que aconteceu com o personagem de Andrew Lincoln desde sua despedida na 9ª temporada. Além disso, a série tem tudo para trazer de volta um vilão esquecido da trama original.

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

Mesmo antes do desfecho, a série já contava com dois spin-offs: Fear the Walking Dead e World Beyond. A AMC confirmou também a produção de séries sobre Daryl, Rick Grimes, Michonne, Negan e Maggie.

Mostramos abaixo como a vindoura série de Rick Grimes pode trazer de volta um vilão esquecido de The Walking Dead; confira!

Conheça o vilão esquecido de The Walking Dead que pode voltar na série de Rick

A última temporada de The Walking Dead, exibida pela AMC em 2022, encerrou a série de maneira semelhante ao desfecho das HQs.

Porém, os últimos episódios focaram mais na ameaça dos mortos vivos, enquanto os capítulos finais dos quadrinhos abordam, principalmente, as tensões internas na Commonwealth.

Na reta final dos quadrinhos, Rick faz de tudo para evitar uma guerra entre a Commonwealth e outras comunidades de sobreviventes.

Esse combate entre alianças, embora não tenha sido tão importante em The Walking Dead, tem tudo para ganhar mais destaque no spin-off de Rick Grimes – principalmente devido ao papel do CRM na produção.

O CRM representou uma grande ameaça nos episódios finais de The Walking Dead, e por isso, a possibilidade do grupo ser utilizado como o grande antagonista da série de Rick faz todo o sentido.

No final da 9ª temporada de The Walking Dead, Rick sobrevive à explosão da ponte e é resgatado por um helicóptero do CRM, comandado por Anne.

Por isso, o personagem pode desempenhar um papel diplomático em sua série solo, servindo como uma conexão entre a Commonwealth e o CRM – em uma posição semelhante à de sua contraparte das HQs.

Além disso, The Walking Dead deu a entender que o trem da Commonwealth é conectado à República Cívica, o que fortalece a teoria sobre a série de Rick.

Com a possibilidade do CRM ser o principal antagonista da série de Rick, The Walking Dead também garante a oportunidade de introduzir a Aliança Ocidental.

Como a Commonwealth precisa de mais aliados para enfrentar o CRM, a introdução da Aliança Odicental chegaria em boa hora. Além disso, a série pode introduzir outros grupos de sobreviventes que também aparecem nas HQs.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead estão disponíveis na plataforma Star+. A série solo de Rick e Michonne ainda não tem data de estreia.

