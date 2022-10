The Walking Dead só existe por causa de uma mentira

The Walking Dead se tornou uma das franquias mais populares de todos os tempos. Por um tempo, chegou a ser a série de TV à cabo mais assistida nos EUA. Com o fim da série se aproximando, vale lembrar do curioso começo da obra, mais especificamente dos quadrinhos, que só existem por causa de uma mentira.

É difícil acreditar em um mundo onde The Walking Dead nem sempre seria publicado, mas Robert Kirkman, que criou a série ao lado do artista Tony Moore, revelou uma vez que depois de compartilhar seu livro de zumbis com a Image Comics, ele foi informado de que era improvável ter sucesso e precisava de um gancho.

Enquanto The Walking Dead iria evoluir para uma mega-franquia para Kirkman e Image Comics, quase não foi aprovado depois que Kirkman foi informado de que “não havia livros de zumbis de sucesso na indústria” e precisava ter um novo tema.

Kirkman mentiu sobre a origem do zumbi estar conectada a alienígenas, mas nunca cumpriu a promessa.

A mentira do criador de The Walking Dead

Robert Kirkman revelou (via ScreenRant) que sua proposta inicial para a Image Comics quase não deu certo, pois seu livro de zumbis foi inicialmente visto com um pouco caminho para o sucesso dado o fracasso do gênero no meio dos quadrinhos.

Kirkman disse que mentiu para a Image e disse que havia outro gancho, com uma “invasão alienígena”, pois eles estavam “apenas usando os zumbis para enfraquecer a infraestrutura do mundo e se mudar para a Terra”.

Kirkman mais tarde admitiu que era uma mentira para a ideia ser aprovada, e depois do sucesso da edição de estreia de The Walking Dead, ele nunca adicionou alienígenas, tampouco revelou a origem do apocalipse.

É seguro dizer que tanto Robert Kirkman quanto a Image Comics estão felizes com a forma como as coisas aconteceram, apesar do argumento inicial do livro apresentar a mentira sobre a origem alienígena dos zumbis.

A terceira parte da última temporada de The Walking Dead está em exibição no Star+.

