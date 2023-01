The Walking Dead: Spin-off sobre Daryl Dixon ganha previsão de estreia

A AMC, emissora de The Walking Dead, divulgou uma previsão de estreia para a série derivada sobre Daryl Dixon.

Com Dead City também pronta para ser lançada, o seriado de Daryl Dixon deve chegar ainda em agosto ou outubro deste ano (via ComicBook).

A série começou a ser filmada em outubro de 2022, e uma data oficial de lançamento deve ser divulgada em breve.

O diretor Greg Nicotero comentou sobre a série, e revelou que é algo novo, e tem se divertido muito em trabalhar no spin-off.

“Eu mesmo fiquei meio surpreso, parado no set e dizendo: ‘Estou em The Walking Dead há 12 anos e aqui estamos nós’. Mas parece fresco e novo. E David Zabel, nosso showrunner, tem sido uma alegria absoluta colaborar com ele. E tem sido muito divertido”, disse ele.

Norman Reedus como Daryl Dixon

A série teve de ser reescrita, deixando de lado Carol, personagem de Mellisa McBride, e focará apenas em Daryl, que estará na França.

Reedus não é o único ator da série. Adam Nagaitis, que também foi escalado, vai interpretar um inglês que foi para Paris como um comerciante do mercado negro, e é dono de uma boate na cidade.

Por sua vez, Clémence Poésy, atriz que vai interpretar uma integrante de um grupo religioso progressista, e que vai unir forças com Daryl.

David Zabel é o showrunner da série, com Angela Kang sendo a produtora executiva da série Daryl Dixon.

Daryl Dixon, nova série derivada de The Walking Dead, estreia ainda neste ano.

