The White Lotus: Natasha Rothwell, a Belinda, retornará para 3ª temporada

A atriz Natasha Rothwell, mais conhecida por ter interpretado Belinda na 1ª temporada de The White Lotus, retornará para o terceiro ano da série. A informação é da Variety.

Na temporada inaugural da série, Belinda Lindsey é a a gerente do spa do resort que atraiu Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) com promessas de um investimento para abrir seu próprio consultório.

Detalhes sobre a participação de Rothwell na nova temporada não foram divulgados, mas no final da 2ª temporada o criador de The White Lotus disse que o terceiro ano mostrará “uma visão satírica e engraçada da morte e da religião e espiritualidade oriental”, o que se alinha com o histórico de bem-estar de Belinda.

O papel de Rothwell em The White Lotus lhe rendeu uma indicação de melhor atriz coadjuvante em série limitada ou antológica no Emmy de 2022.

Jennifer Coolidge em The White Lotus

Sobre a nova temporada

A 3ª temporada de The White Lotus vai ser ambientada na Tailândia, informou a Variety.

As duas primeiras temporadas da série foram filmadas nos resorts Four Seasons no Havaí e na Itália, então é possível que a nova temporada ocorra em uma das quatro propriedades da gigante hoteleira de luxo na Tailândia, que estão localizadas em Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e Triângulo Dourado.

A produção da 3ª temporada ainda não começou, já que fontes da publicação dizem que o criador da série, Mike White, passou um tempo na Tailândia explorando os locais.

O elenco ainda não foi anunciado, mas como a segunda temporada apresentou um novo elenco, é certo assumir que haverá muitos rostos novos de férias na Ásia.

White declarou anteriormente que o terceiro ano de The White Lotus vai abordar temas como morte, religião e espiritualidade oriental.

Sucesso do HBO Max, a série ganhou 10 prêmios Emmy em sua primeira temporada, incluindo de melhor minissérie e atriz coadjuvante para Jennifer Coolidge, que reprisou seu papel como Tanya McQuoid na 2ª temporada, situada na Sicília. No início do ano, The White Lotus conquistou Globos de Ouro nas mesmas categorias, além de ter ganhado dois prêmios do SAG Awards, também como melhor minissérie e melhor atriz coadjuvante.

